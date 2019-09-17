جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لشرطة المنطقة.وقدّم سمو أمير مكة المكرمة وسمو نائبه، شكرهما لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.وتضمّن التقرير الذي سلمه لسموهما مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن تنفيذ الأحكام، وكذلك الإجراءات التطويرية التي تنفذها شرطة المنطقة في أفرعها بمحافظات المنطقة.// انتهى //14:52ت م0131