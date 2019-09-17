حائل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, الحاصل على الجائزة الفضية في مسابقة "ابيمونديا كندا" العالمية في العسل السائل محمد بن عبدالرحمن السردي.وفي بداية اللقاء أثنى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على همة وعزيمة شباب الوطن وقدرتهم على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية, منوهاً سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل لكل ما يدعم شباب الوطن في مختلف المجالات, مهنئاً سموه النحال السردي على تحقيق هذه الجائزة, التي تأتي امتداداً لما حققه من جوائز في هذا المجال.من جهته أعرب السردي عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل ولسمو نائبه على ما يجده من دعم وتشجيع مكنه بعد توفيق الله من نيل جائزة على مستوى العالم عبارة عن ميداليتين فضية في العسل السائل - ابيمونديا كندا - وهي منظمة عالمية تُعد المظلة الأم للنحالين في العالم, مشيراً إلى أن التجمع هذا العام كان في كندا بمونتيريال, وبحضور 5000 نحال حول العالم يتم خلاله نشر آخر الدراسات والأبحاث الخاصة بالنحل والعسل وآخر ما جرى تصنيعه من معدات في هذا المجال.// انتهى //14:53ت م0135