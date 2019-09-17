جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً للجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة.واستعرض الاجتماع سير العمل في مشروعات محافظات المنطقة الجاري تنفيذها، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة بما يُسهم في دقة وسرعة الإنجاز.يُذكر أن لجنة التنمية العمرانية والمشاريع بمجلس المنطقة تتولى المشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيط, ودراسة أولويات الطرق والمخططات الهيكلية والتنظيمية، ومتابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة للجهات الحكومية بالمنطقة، كذلك متابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية ودراسة محاضر اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات بالمنطقة.// انتهى //14:55ت م0137