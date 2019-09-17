عمّان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسبلغ عدد السوريين الذين غادروا اراضي الأردن منذ فتح الحدود بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي حتى يوم امس نحو 153 الف شخص ، منهم حوالي 33 الف شخص يحملون صفة لاجئ.وأكدت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، التزام الاردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الاجراءات اللازمة لمغادرتهم الأردن.وشددت في بيان صحفي لها، على التزام الاردن بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم جميع الخدمات الاساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الاردنية، مشيرة الى اتخاذ قرارات انسانية لترتيب دخولهم واقامتهم، واجراءات اخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.وكانت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم، بينت نتائجها ان 75.2% منهم أبدوا رغبة بذلك.// انتهى //14:57ت م0138