المنامة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,513.93 بانخفاض قدره 10.40 نقاط عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 751.16 بارتفاع قدره 1.44 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و801 ألف و95 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 348 ألفاً و367 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 54 صفقة.// انتهى //15:00ت م0139