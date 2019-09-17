تبوك 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسانطلقت، أمس في جامعة تبوك البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية الأكاديمية"، وذلك تحت مظلة برنامج مهاراتي لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس الذي تتبناه الجامعة، إيماناً منها بدور المرأة التنموي في رؤية المملكة 2030.وأكد وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف أن المرأة تمثل رافداً مهماً من روافد نجاح رؤية المملكة 2030 التي تجسد ملامح مستقبل الوطن خلال السنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن الجامعة في برامجها التطويرية الموجهة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أعطت أولوية لتطوير المهارات القيادية للكادر النسائي الأكاديمي وتهيئتها لتتبوأ مواقع قيادية مهمة بها وإتاحة الفرصة للقيادات النسائية الاكاديمية الشابة من خلال إعداد برنامج متخصص في تأهيل القيادات النسائية الاكاديمية.وبين أن برنامج تأهيل القيادات النسائية الأكاديمية يتضمن أربعة ورش عمل هي مقدمة تأهيل القيادات النسائية الاكاديمية (الفرص والتحديات) - قيادة التغيير- استراتيجيات صنع القرار - إدارة فرق العمل، والذي سيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة طاقم نسائي تدريبي ذوي خبرة من جامعات سعودية.// انتهى //15:01ت م0140