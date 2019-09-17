الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي للعام المنصرم 1440 هـ .واطلع سموه على تقرير الجوازات الذي يشمل إحصائيات ميدانية وإجرائية وضبطيات .وتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق والنجاح لهم في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على دورهم الوطني الهام . ‏// انتهى //15:02ت م0141