جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة, التقرير السنوي لأعمال الشؤون الصحية بمحافظة جدة.وتضمن التقرير الذي سلمه لسموه، مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، عرضاً عن الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين والمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.ويحوي التقرير برامج وخطوات التحول الرقمي الهادفة لتمكين وتسريع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحسين جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.كما اشتمل التقرير على إحصاءات عن المراجعين للمراكز الصحية بالمحافظة لعام 1439هـ، حيث قُدر عددهم بـ 1.989.000 مراجع، فيما بلغ عدد المراجعين 2.330.000 مراجع في العام 1440هـ, كما أشار التقرير إلى إنجاز 15 مشروعاً , في حين يجري تنفيذ 31 مشروعاً، وأخرى مطروحة بلغ عددها 40 مشروعاً.// انتهى //15:04ت م0143