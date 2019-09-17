القاهرة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي في روسيا الاتحادية الشيخ نفيع الله عشيروف في إطار زيارته الحالية لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية.وأكد معاليه خلال الاستقبال حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على خدمة الإسلام والمسلمين ومد يد العون لهم بما يحقق لهم الوحدة والاجتماع والمحبة والألفة.وبين الوزير آل الشيخ أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز التواصل مع المؤثرين في العمل الإسلامي لتبادل الآراء والتعاون المثمر والبناء فيما يحقق الرسالة التي تنشدها الشعوب المسلمة بالعالم.من جانبه أثنى المفتي العام لمسلمي القسم الآسيوي بروسيا, على الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المسلمين بالعالم ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.واستنكر المفتي العام الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، واصفاً هذه الأعمال بالعدوانية والمستنكرة، موضحا أن استهداف المملكة هو استهداف لكل المسلمين بالعالم.// انتهى //15:05ت م0144