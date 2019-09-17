بريدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن للوطن حقاً كبيراً جدًا على الجميع ، وأنه وطن وهبه الله نعماً عظيمة أهمها الأمن والاستقرار ، واللحمة الوطنية بين هذا الشعب والقيادة .وحذر معاليه - خلال لقاء الطلبة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة اليوم في مقر المدينة الجامعية - أبناءه الطلبة ممن يحاولون اختراق اللحمة الوطنية المتميزة بين الشعب والقيادة ، مشددًا على وجوب وأهمية المحافظة على الوطن ومكتسباته ، والتكاتف مع ولاة الأمر ، وتقدير جهود الدولة التي تبذلها للجميع .وبارك مدير الجامعة لجميع الطلاب والطالبات قبولهم في جامعة القصيم ، مؤكدا على ضرورة تحلي الطلاب بالإصرار والحرص على رفع المعدل منذ بداية الفصل الدراسي الأول ، سائلًا الله تعالى أن تكون مسيرتهم في هذه الجامعة مسيرة خير وعطاء وتميز، خدمة للدين والوطن تحت ظل القيادة الرشيدة.من جهته قدّم وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان محاضرة تحدث فيها عن "بداية مشوار التميز الجامعي" الهادفة للتعريف بطبيعة المرحلة الجامعية وأنظمتها المختلفة عن التعليم في المرحلة الثانوية، إضافة إلى التعريف بالأنظمة الأكاديمية، والتحويل بين الكليات وتغيير التخصص، والتقويم الدراسي، والأنشطة التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب وتعريف شامل بها.وتخلل "لقاء الطلبة" لقاءً مفتوحا مع عمداء الكليات للإجابة على أسئلة الطلاب كل في مجاله ، حول ما قد يواجه الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية وما لهم وما عليهم.كما تخلل المناسبة لقاء مع المحاضر بكلية الحاسب من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد بن ناصر البداح بعنوان "كل شيء ممكن"، تحدث فيها عن مشواره العلمي ، وتخلل اللقاء كذلك معرض مصاحب للتعريف بعمادة شؤون الطلاب وإداراتها .// انتهى //16:03ت م0202