الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة غدا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بفرع المكتبة في المربع بمدينة الرياض، متضمناً أنشطة مستوحاة من القيم الوطنية والتاريخية والحضارية التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله –.ويقام الاحتفال للسيدات والأطفال من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء في قاعة الأنشطة بالمكتبة، وتشتمل عدة أركان تسهم في اكتساب المعرفة و المعلومات والمهارات الفنية وتنمية جانب الإبداع لدى الأطفال، منها ركن "خيرات بلادي"، حيث يتعرف الطفل فيه على بعض منتجات الوطن، وركن "باقة زهور" ويتدرب الطفل من خلاله على التعبير عن حبه لوطنه بإهداء الزهور التي سيزينها بنفسه، أما في ركن "اصنع علمي بنفسي" فيقوم الأطفال بطباعة شعار المملكة.ويهدف ركن "ابدع في صنع حقيبتي" على تشجيع الطفل على الابداع والابتكار بتلوين حقيبته القماشية بالألوان التي يرغب بها ويكتب عبارات تدل على حب الوطن ويكتب اسمه على الحقيبة، أما في ركن "وطني تاج راسي" فيصنع الطفل تاجه بنفسة ويقوم بتشكيل شعار المملكة ، وتم تخصيص ركن للتصوير بعنوان " أنا ووطني" تلتقط فيه صور شخصية للطفل ثم يتجه لركن "إطار صورتي من صنع يدي" ويقوم بتزيين إطار لصورته من الخامات المتنوعة ويحتفظ بها ذكرى للاحتفال باليوم الوطني 89.وتمتد الأركان الترفيهية والتفاعلية خارج القاعة بإعداد ركن "موسوعة بلادي" ليتعرف الطفل من خلاله على معالم بلاده ومن ثم يقوم بلصق المعالم في الأماكن الناقصة على خريطة مصممة خصيصا لذلك، وفي ركن تحت عنوان "رسالة حب لأبطال الحد الجنوبي" جهز بعمل لوحة جماعية تتيح للطفل أن يكتب عليها رسالة الى أبطال الحد الجنوبي ليستشعر أهمية دورهم البطولي وأهمية الأمن والأمان في وطننا الحبيب، كما تم إنشاء خيمة شعبية مستلهمة من التراث بديكوراتها ومحتوياتها مفتوحة على القاعة تحتوي على أركان للأعمال اليدوية مثل صنع الاكسسورات، وركن للألعاب الشعبية وركن نقش الحنا، ويتم تقديم ضيافة للسيدات ، ويتضمن برنامج الحفل أنشطة مسرحية تتمثل في عرض فلم عن المملكة، وعرض أزياء لمناطق المملكة، وأداء العرضة النجدية بشكل جماعي للأطفال.و تسعى المكتبة من خلال تقديم هذه الأنشطة الثقافية والفعاليات المرتبط بالمناسبات الوطنية لبث الروح الوطنية والوحدة والهوية.وقدمت المكتبة طوال مسيرتها الثقافية جملة من الأنشطة والفعاليات والإصدارات، ومخزونا معرفيا كبيرا، يدعم مسيرة التنمية الوطنية، ويحقق الجوانب المشرقة للوعي المعرفي الوطني، ففي مجال النشر والطباعة أصدرت المكتبة "موسوعة المملكة العربية السعودية" للكبار وموسوعة المملكة للأطفال.//انتهى//16:04ت م0204