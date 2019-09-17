أبها 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس، جناح جامعة بيشة المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في أبها بالتعاون مع إمارة المنطقة، تحت شعار "البيئة والتنمية المستدامة في عسير".واطلع سموه على جهود الجامعة في المجالات البيئية، واستمع إلى شرح عن أبرز البحوث العلمية التي تشرف عليها الجامعة في هذا المجال.// انتهى //16:06ت م0205