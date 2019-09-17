بروكسل 18محرم 1441ه الموافق 17سبتمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم ترحيبه ببداية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس .وقال بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل : لقد تابعنا النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت بطريقة سلمية ومنظمة على الرغم من المواعيد الضيقة التي فرضتها الانتخابات المبكرة.وأوضح البيان أنه - كعلامة على الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتعاون الوثيق في الحكم الرشيد والديمقراطية - طلبت تونس من الاتحاد الأوروبي نشر بعثة لمراقبة الانتخابات للمساعدة في عملية الجودة وفقًا للقوانين التونسية والمعايير الدولية، وقامت بعثة مراقبة الانتخابات بنشر نتائجها الأولية .وشدد البيان الأوروبي على أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية التي تُنظم في ظل ظروف مماثلة ستمكّن الشعب التونسي من الاستفادة الكاملة من حقوقه المدنية للتعبير عن خياراته وتزويد ممثليه في المستقبل بكل الشرعية اللازمة، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بدعم الشعب التونسي وسلطاته .// انتهى //16:06ت م0206