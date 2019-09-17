اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
بغداد 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.07% , متوقفا عند469.31 نقطة.
وبحسب المؤشر فإن الجلسة شهدت ارتفاع أسهم 9 شركات، وانخفاض أسهم 6 شركات, فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 229,376,548 سهما, بقيمة 169,725,244 دينارًا عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 245 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة.
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16:07ت م
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