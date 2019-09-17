بغداد 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.07% , متوقفا عند469.31 نقطة.وبحسب المؤشر فإن الجلسة شهدت ارتفاع أسهم 9 شركات، وانخفاض أسهم 6 شركات, فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 229,376,548 سهما, بقيمة 169,725,244 دينارًا عراقياً, تحصلت من خلال إبرام 245 صفقة, شملت 23 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة.// انتهى //16:07ت م0207