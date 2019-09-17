رياضي / المنتخب السعودي لكرة الطاولة يتأهل إلى مونديال العالم " كوريا 2020 "
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى بطولة العالم ( كوريا 2020 ) ، بعد أن حقق الترتيب 11 على مستوى منتخبات آسيا لأول مره في تاريخ الطاولة السعودية .
وحل الأخضر في المرتبة 11 بعد أن كسب في أولى مبارياته في التصفيات نظيره الفلبين بنتيجة 3-2 ، و تغلب على منتخب مكاو بنتيجة 3-0 ، وتصدر مجموعته في دور المجموعات ، ثم خسر في ثالث مبارياته من المنتخب الهندي بنتيجة 3-1 ، ليعود ويكسب أوزباكستان بنتيجة 3-2 ، والتغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 .
من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد ، أن ما تحقق اليوم يأتي بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - وبجهود اللاعبين والجهازين الإداري والفني وبالعمل المتواصل من القائمين على لجنتي المنتخبات واحتراف اللاعبين والتطوير ، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي يسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية و الأولمبية ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .
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16:17ت م
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