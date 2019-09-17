وادي الدواسر 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكد رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس، أهمية التنسيق بين البلدية والمجلس البلدي لتحقيق التميز والنجاح وتحقيق التطلعات للارتقاء بالخدمات وتعزيزها بشراكة متكاملة للنهوض بالأعمال البلدية للمحافظة.جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس لمقر المجلس البلدي بالمحافظة التقى خلالها برئيس المجلس ابراهيم بن مفرج آل هدران، وأعضاء المجلس بعد مباشرته هذا الأسبوع العمل كرئيس لبلدية المحافظة.وحث على أهمية التواصل الإيجابي مع المواطنين والجهات المختصة لتعزيز الخدمات في شراكة متكاملة مع البلدية.من جهته أكد رئيس المجلس اهتمام الأعضاء بالعمل وفق رؤية ورسالة وخطة تتسق مع جهود وخطط البلدية للنهوض بالمحافظة، والعمل على إبراز هوية المجلس وتطوير أداءه بما يمكنه من أداء مهامه بفاعلية وكفاءة.// انتهى //16:21ت م0211