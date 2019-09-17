نجران 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات اليوم, برنامج "إعداد وتصميم الحقيبة التدريبية"، بحضور 25 متدربة, وذلك بمقر الإدارة.وتضمن البرنامج الذي قدمته مشرفة التدريب التربوي بالإدارة فاطمة القحطاني، مفهوم الحقيبة التدريبية، وأهميتها وأغراضها وخصائصها ومكوناتها، وأنواع وخطوات ومراحل تصميمها، ومعايير بناء الأنشطة التدريبية، وأساليب التدريب، وأدوات التقويم وتطوير الحقيبة التدريبية ونقدها، وقامت المتدربات بتطبيقات عملية لإعداد حقائب تدريبية وخرائط ذهنية لها.// انتهى //16:28ت م0214