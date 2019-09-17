بيروت 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38%, أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 791.13 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 855 ألفاً و680 سهماً، بقيمة 15 مليون و299 ألفاً و305 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 29 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و814 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و784 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:25ت م0231