القاهرة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر10 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر738 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنحو 45ر1% ليبلغ مستوى 45ر14752 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 43ر1% ليبلغ مستوى 63ر542 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، الذي فقد نحو 61ر1% من قيمته ليبلغ مستوى 67ر1443 نقطة.// انتهى //17:35ت م0233