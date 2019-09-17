الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة جزر القمر محمد الأمين صيف اليمني الذي يزور السودان حالياً.وجدد الأمين حرص بلاده على تعزيز وخلق علاقات إستراتيجية بين البلدين والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد التزام بلاده بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين مسبقاً في كل المجالات.وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قدم الدعوة لرئيس جمهورية جزر القمر لزيارة البلاد.// انتهى //17:48ت م0237