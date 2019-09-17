عرعر 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكمل مشروع حفظ النعمة التابع لجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر، العام الثالث في حفظ الطعام والحد من الإسراف من خلال إعادة فرزه من جديد وتغليفه، ومن ثم توزيعه على المحتاجين من جميع الجنسيات، محققاً تكافل اجتماعي بالمنطقة من خلال التعاون مع المشروع في المناسبات العامة والخاصة، لا سيما الولائم في قصور الافراح .ويأتي تأسيس المشروع في عام 1438هـ من خلال إنشاء مقر له، وتخصيص مركبات مجهزة بذلك تقوم في الفرز والتوزيع معناً في الطرقات وأماكن تجمعات العمالة ونحوها، زارعة ثقافة ترشيد الاستهلاك بمشاركة المتطوعين، كما يشارك المشروع في توعية الترشيد في الطعام من خلال نشر الرسائل التوعوية في الحفاظ على النعمة وعدم الإسراف من منطلق ديني، وكيفية الإسهام في تقليل قيمة الهدر الغذائي ونحوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح المدير التنفيذي صالح العطيفي لـ" وكالة الانباء السعودية " أن المشروع يحارب المباهاة والتبذير في الولائم، لافتاً النظر إلى أن المشروع مجهز بثلاث مركبات مجهزة وعاملين بلغ عددهم حتى الآن 6 يعملون على مدار الساعة , مفيداً أن نطاق المشروع داخل مدينة عرعر.‏ // انتهى //17:56ت م0239