تونس 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم عن مرور المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات.وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم عن حصول قيس سعيد على النسبة الأكبر من الأصوات وهي 40ر18 % في حين حصل نبيل القروي على المرتبة الثانية بنسبة 6ر15 %.وكان قرابة ثلاثة ملايين ونصف مليون ناخب يمثلون 45% من جملة الناخبين المسجلين قد توجهوا منذ الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي إلى مكاتب الاقتراع في مختلف جهات البلاد لاختيار رئيس من بين 24 مترشحاً.يذكر أن الفائز الثاني في الانتخابات نبيل القروي في حالة إيقاف منذ قرابة الشهر في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.ومن المنتظر أن يقام الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يوم 13 أكتوبر المقبل.// انتهى //17:57ت م0240