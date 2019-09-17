جيزان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأطلق مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان مساء أمس ، مبادرة بعنوان " اثنينهم فلة "، التي تمكن ذوي الإعاقة من الاستمتاع بخدمات الشركاء في المبادرة بشكل مجاني في مجالات متعددة ، حيث شملت مرحلتها الأولى توقيع شراكة مع أحد المطاعم والكافيهات المتخصصة لتقديم خدمات مجانية لذوي الإعاقة .وأوضح مدير مركز الجمعية في جازان علي بن محمد معتبي ، أن المبادرة جاءت ضمن اهتمام إدارة المركز لتحقيق الموازنة الفاعلة في الخدمات المقدمة لأطفال المركز على وجه الخصوص وفئة ذوي الإعاقة في المنطقة بشكل عام ، حيث يختص المركز بتقديم خدمات تعليمية وطبية من خلال بيئة عمل محفزة ومهيأة وفق معايير عالية من الجودة .وأضاف أن مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان قدم عدداً من المبادرات للتعريف بخدمات المركز، منها مبادرة "مُعان" التي تقدم خدمات الضيافة وإنهاء إجراءات السفر للمسافرين من ذوي الإعاقة في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتجهيز صالة معان في صالة المغادرة بالمطار ، إلى جانب مبادرة تعريفية حملت اسم "جُدر" من خلال منح الفنانين والفنانات مساحات على جدر المركز داخل المقر لرسم لوحات جميلة وصور فوتوغرافية تعلق داخل المركز، وتكون بمثابة معرض دائم للفنانين والمصورين المشاركين في المبادرة.// انتهى //18:01ت م0241