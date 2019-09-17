الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظّمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الأولى التي تُقام في المنطقة التاريخية في جدة في مارس 2020.ويتم قبول المشاركات بدءاً من اليوم 17 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2019، ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان، الذي يضم إبداعات سينمائية عالمية وعربية وسعودية في فئات الفيلم الطويل، والقصير، والسينما التفاعلية.ويمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والشروط وتقديم الطلبات عبر موقع المهرجان: https://redseafilmfest.com/ar/programme/film-submissions ، ومن المقرر أن تعرض المسابقة الرئيسية للمهرجان أفلاماً دولية تتنافس على جوائز اليُسر، التي تقدّم مكافآت نقدية للأعمال الفائزة مع التركيز على الابتكار في المضمون والأسلوب، حسب ما تقرره لجنة تحكيم مستقلة، تضم شخصيات سينمائية دولية بارزة.ويُراعى في الأعمال الدولية المشاركة شرط حيازتها على صفة العرض العربي الأول.ويُرحّب المهرجان بمشاركات المخرجين المخضرمين إضافة إلى اكتشاف مواهب جديدة وصاعدة، مع التركيز على الترويج للأعمال السينمائية القادمة من مناطق جغرافية متنوعة.وتمنح جوائز اليُسر مبالغ نقدية بقيمة 250 ألف دولار لتكريم الإبداعات في مجالات الإخراج والسيناريو والتمثيل، والأصوات التي تتحدى المألوف، وذلك ضمن سعي المهرجان لبناء ثقافة سينمائية في السعودية والمنطقة.كما خُصصت جائزة اليُسر الذهبي مكافأة نقدية للعمل العربي الفائز ضمن مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، التي تقتصر على المخرجين العرب، وتعرض الجديد والمبتكر، وتكون مسرحاً لاكتشاف سينما مغايرة ومبدعة.وللمواهب السعودية، يضم برنامج المهرجان أيضاً قسماً خُصص لسينما السعودية الجديدة، ينطلق من خلاله الحراك السينمائي السعودي، والأنماط الشبابية الجديدة، ويؤسس لموجة سينمائية وطنية واعدة ، فيما يكسر قسم" تجريب" القوالب السينمائية والأطر الفنية كافة، ويخرج عن النمطي والمألوف، ويتحدى المشاهد بلغته وتقنياته وأبعاده.يُقام المهرجان في المنطقة التاريخية بجدة على ساحل البحر الأحمر، التي ستتحول طرقاتها وشاطئها إلى مسرح آخر، يعرض أعمالاً تفاعلية، وثلاثية الأبعاد، وأعمال الواقع الافتراضي، والمُعزز، حيث ستدمج السينما التفاعلية بين الحقيقة والخيال، وبين الحواس والإحساس، ليعيش الزائر تجربة لم يسبق تقديمها من قبل.// انتهى //18:04ت م0242