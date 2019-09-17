جيزان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسنفذت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، وعدد من الجهات بالمنطقة، الأسبوع الماضي، العديد من البرامج والخدمات الطبية لعدد من المرضى بالمنطقة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن تلك الأعمال والخدمات شملت نقل 517 مريضاً ضمن مشروع سفير لنقل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الدم، وتأمين 53 جهازاً بقيمة اجمالية بلغت 55,055 ريال ضمن مشروع سند لتأمين الأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين في منازلهم، واعتماد 41 أمر علاج ضمن مشروع شفاء لعلاج المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية بتكلفة بلغت 217,737 ريال.وبيّن أن الجمعية نفذت العديد من المشروعات والعيادات المتنقلة العامة (الباطنية والعيون والأسنان) استفاد منها 398 مريضاً، ومشروع عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي استفادت منه 14 مستفيدة، إلى جانب المشاركة في برنامج عيادة مع جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبو عريش.// انتهى //18:05ت م0243