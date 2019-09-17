الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية، اليوم، مبادرتها للأسر ذوي الدخل المحدود البالغ عددهم 26 أسرة مستفيدة، بمشاركة من فريق مدد التطوعي, واستمرت لمدة أسبوع.وأوضحت الجمعية أنه تم استقبال الأسر من قبل الباحثة الاجتماعية للجمعية نوره الشهري، حيث وزعت الحقائب والزي المدرسي وبطاقات التسوق المجانية المقدمة من إحدى الشركات الداعمة ، وذلك في مقر الجمعية الرئيسي، مشيرةً إلى أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 26 أسرة, استلم أبنائها وبناتها (الطلاب والطالبات ) 132 حقيبة مدرسية .يذكر أن جمعية مساعي الخيرية تعمل سنوياً على تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية، التي يتم تجهيزها مسبقاً بكامل الاحتياجات المدرسية لمعظم الأسر المستفيدة من خدماتها ،بهدف دعم ومساندة أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود لشراء المستلزمات المدرسيه لأبنائهم خلال مراحلهم الدراسية .// انتهى//19:11ت م0256