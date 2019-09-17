بيروت 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني على رأس وفد، يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه.وجرى خلال اللقاء بحث العلقات الثنائية بين لبنان وفرنسا لا سيما التعاون الاقتصادي في المجالات كافة، إضافة إلى مشروع سيدر.كما استقبل الرئيس الحريري السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما متابعة مقررات مؤتمر روما 2 والتحضيرات لإطلاق مشاريع مؤتمر سيدر.// انتهى //19:14ت م0258