تبوك 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة"، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الحمراء بتبوك . وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها نواف بن رحيل الشراري، ضمن المحاضرات والدروس التي ينظمها تعاوني ودعوي تبوك لهذا العام.// انتهى //19:14ت م0259