ثقافي / "جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة " محاضرة بتبوك غداً
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
تبوك 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة"، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الحمراء بتبوك . وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها نواف بن رحيل الشراري، ضمن المحاضرات والدروس التي ينظمها تعاوني ودعوي تبوك لهذا العام.
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19:14ت م
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