عمّان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسباشر الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمان، بمناقشة مشاريع القوانين الاسترشادية حول قوانين الإرهاب والمرأة والطفل، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.ويناقش الفريق القانوني خلال اجتماعاته التي ترأسها -ممثلًا عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة- عضوُ مجلس النواب الأردني النائب الدكتور مصطفى ياغي على مدار يومين، يناقش عدداً من مقترحات الشعب البرلمانية الأعضاء، حيث أقر الفريق القانوني قانوني الإرهاب والمرأة، وسيواصل أعماله غداً الأربعاء لاستكمال مناقشة وإقرار قانون الطفل.وسيرفع الفريق القانوني توصياته إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد التي تعقد اجتماعًا الخميس المقبل للنظر في التوصيات واتخاذ القرار المناسب.ويتكون الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي من الشعب الممثلة عن المملكلة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر ، والصومال، والعراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، ومصر ، والمغرب ، والأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي.// انتهى //19:28ت م0261