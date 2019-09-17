أبوظبي 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الذي يقوم بزيارة الدولة حالياً.وبحث خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.// انتهى //19:28ت م0262