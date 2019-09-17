تبوك 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسانطلق اليوم البرنامج التدريبي للقادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية الذي تنفذه إدارة المدارس الأهلية بمكتب التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك في قاعة "محمد المشري" في مدارس منارات تبوك الأهلية، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي خالد بن علي العمري ومدير إدارة المدارس الاهلية إدريس عواجي وعدد مشرفي التعليم الأهلي في تعليم منطقة تبوك.وأوضح مدير إدارة المدارس الأهلية إدريس عواجي أن الدورة يستفيد منها 23 من القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين بالمعارف والأدوات اللازمة لقائد المدرسة، وتغطية المفاهيم الأساسية لقيادة المدارس، وبناء كفاءات التغيير لدى قائد المدرسة.ونوه بأن الدورة ستستمر لمدة ثلاث أيام يتم خلالها تدريب القادة الجدد في المدارس الأهلية والعالمية على حقيبة تدريبية تتضمن عدة محاور أهمها (القيادة المدرسية – التخطيط - إدارة الاجتماعات - العلاقات الإنسانية – عملية اتخاذ القرار أدلة وأنظمة التعليم الأهلي – أدلة وسجلات التعليم العام).// انتهى //19:42ت م0265