الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها اليوم، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور الخرطوم حاليا.وقدمت الوزيرة شرحاً للأمين العام للجامعة العربية حول الأوضاع الراهنة في البلاد وترتيبات المرحلة الانتقالية، معربة عن رضاها عن دور الجامعة العربية في قضايا السودان.وذكرت أن السودان يسعى عبر مشاريع المنظومة العربية للعمل على الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية.من جانبه، اوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية ستقدم الدعم اللازم للسودان عبر مشاريع وبرامج وآليات المنظمة التنموية.وتطرق الاجتماع إلى موضوع إعفاء ديون السودان الخارجية ووعد أبو الغيط بأن تبذل الجامعة العربية جهدها في الأمر.// انتهى //19:44ت م0267