جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بمركز التدريب بمنطقة مكة المكرمة اليوم, محاضرة بعنوان "سلامة المرضى", تناولت صحة المريض وكيفية التعامل معه فيما يخص عملية التحريك والنقل, كما تطرقت للحقوق الواجبة له والطرق السليمة لمساعدته خاصة لكبار السن, والسبل الكفيلة للحفاظ على استقرار الحالات المرضية ولا سيما ممن يعانون من الأمراض المزمنة في العصر الحديث.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد, أنه حرصاً من هيئة الهلال الأحمر السعودي لما لهذا الجانب من أهمية في تثقيف أفراد المجتمع كانت الدعوة عامة للراغبين بالحضور, حيث تجاوب فئة من شرائج المجتمع ومن ضمنهم بعض منسوبي الهيئة الاداريين وأفراد من متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر.يُذكر أن هذه المبادرة من هيئة الهلال الأحمر السعودي تأتي ضمن سلسلة فعاليات أقيمت وتقام على مدار العام أبرزها اليوم العالمي للإسعافات الأولية, واليوم العالمي للتطوع, واليوم العالمي للهلال الأحمر.// انتهى //19:44ت م0268