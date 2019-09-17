الدمام 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 16 اتفاقية مع مؤسسة البصر العالمية لتنفيذ برامج مكافحة العمى والأمراض المسببة له في 7 دول.ووقعّ الاتفاقيات عن المركز مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود.وأوضح الدكتور عقيل الغامدي في تصريح صحفي أنه بفضل من الله تعالى جرى توقيع 16 اتفاقية مع مؤسسة البصر العالمية لتنفيذ برامج مكافحة العمى والأمراض المسببة له بواقع 16 حملة في 7 دول هي بنجلاديش واليمن والكاميرون ونيجيريا والمغرب واريتريا وباكستان، حيث يترواح عدد الحالات التي سيتم الكشف عليها 100,000 حالة مرضية، وسيتم اجراء 10,000 عملية وصرف 20,000 نظارة طبية على أن يتم تنفيذها حتى نهاية عام 2019م.وأكد الغامدي سعي المركز لعقد الشراكات المتنوعة خدمة للمستضعفين في البلدان التي لايجدون فيها الظروف المناسبة للعلاج.//انتهى//19:44ت م0270