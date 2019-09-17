الرباط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسوقع المغرب والدانمارك اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الإحصائيات.وستمكن هذه الاتفاقية الموقعة بين المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، والمكتب الدانماركي للإحصاء، من إعطاء صبغة رسمية للتعاون وتبادل الخبرات لرفع ما تواجهه الأجهزة الإحصائية الوطنية من تحديات في العالم المعاصر.وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الحكومة الدانماركية، على تمويل سلسلة من البرامج للمساهمة في رقمنة الأنشطة الإحصائية لمندوبية التخطيط بالمغرب، كما ستسمح لأطر المؤسستين بتبادل التجارب والممارسات الفضلى، الفنية منها والتدبيرية، التي يقتضيها الاقتصاد الرقمي، مما سيتيح فتح آفاق جديدة لعلاقات ثنائية أكثر تنوعًا ومتانة.// انتهى //19:45ت م0271