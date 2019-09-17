الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسيستعد متحف صقر الجزيرة للطيران للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني89 من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم السبت الموافق22/ 1/ 1441ه .وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة ومنها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض الليزر وألعاب الخفة وقررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف طيلة الأيام الثلاث للزوار من الساعة الرابعة والنصف مساءً ودخولهم بالمجان.يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.// انتهى //19:49ت م0273