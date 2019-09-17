الدمام 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة .كما قدم شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي على دعمه وتشجيعه ومتابعته المستمرة لكل ما يخدم أعمال الفرع .وعبر المهندس المطيري عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر، سائلاً الله أن يجعلها عونًا له على طاعته، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة، مؤكدًا أن الثقة الغالية دافع له لبذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ووطنه وتحقيق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة .// انتهى //20:24ت م0276