إسلام آباد 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسيشارك الجيش الباكستاني في التدريبات العسكرية لمنظمة "شانغهاي للتعاون" في روسيا كجزء من مناورات مشتركة متعددة الجنسيات.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن التدريبات المشتركة التي ستعقد في مدينة أورينبورغ جنوب غرب روسيا ستشارك فيها وحدات من القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.وأضاف أن هذه التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية والقتالية بين القوات المشاركة فيها.// انتهى //20:48ت م0277