الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد حمدوك استعداد بلاده للتعاون مع الجامعة العربية في إطار العمل العربي المشترك، معرباً عن شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على جهوده في دعم قضايا السودان.من جانبه، أكد ابو الغيط استعداد الجامعة الكامل لدعم السودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما يعين الحكومة الانتقالية على تحقيق أهدافها المرجوة.// انتهى //20:49ت م0278