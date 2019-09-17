الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسدعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية عبر البريد الإلكتروني : (Antidumping@mci.gov.sa) ، حتى تاريخ 20 / 03 / 1441 هـ الموافق 17 / 11 / 2019 م .وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.وتدعو الهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط :https://mci.gov.sa/ar/Regulations/Pages/default.aspx// انتهى //20:53ت م0283