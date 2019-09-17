الرباط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري بالعاصمة التونسية، أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، في إطار الاحتفاء بتونس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019م عن المنطقة العربية.وأوضح بيان للمنظمة أن هذا الاجتماع الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي سيتدارس تقرير "الإيسيسكو" حول إنجازاتها في المجالات الثقافية بين الدورتين الاستثنائية والحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وتقرير عن الاجتماع الثامن للجنة التراث في العالم الإسلامي، ومشروع وثيقة توجيهية حول الثقافة الرقمية: الفرص والتحديات ومشروع مقترحات عملية بشأن مصادر التمويل الموازي للمشاريع الثقافية، إلى جانب مشروع إعلان تونس من أجل إصلاح السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي، ومشروع جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.وسيشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس، وممثلو منظمة "الإيسيسكو" والأمانة العامة لمنظمة ‬التعاون ‬الإسلامي واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك).يذكر أن ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬المجلس الاستشاري المكلف بتنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، تأسس بقرار من المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة للعام 1998م، ومن بين مهام المجلس دراسة الإستراتيجيات وخطط عمل والمواثيق والمشاريع الثقافية المقدمة من "الإيسيسكو" في ضوء الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقرر عرضها على اجتماعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وفي مشروع جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية لوزراء الثقافة والمؤتمرات الكبرى المتخصصة ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الإدارة العامة "للإيسيسكو" بالتوجهات والتصورات اللازمة لتنمية العمل الثقافي الإسلامي.// انتهى //20:56ت م0284