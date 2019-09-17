الرباط 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، الذي يزور المغرب، رأس خلالها إلى جانب نظيره المغربي أعمال الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين.وجرى خلال المباحثات تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، وكيفية التنسيق مستقبلًا حول هذه القضايا داخل المنظمات الأقليمية والدولية، إضافة إلى بحث خطوات إرساء شراكة إستراتيجية حقيقية تشمل مختلف المجالات.وأعلن الجانب المغربي بالمناسبة عن قرب التوقيع على اتفاق تجاري بين البلدين لما بعد "بريكست"، من شأنه خلق فرص أكبر للمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة.// انتهى //20:59ت م0285