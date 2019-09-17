عمّان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني، آليات تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في شتى الميادين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وعبرت ميركل عن شجبها للاعتداءات على معملين تابعين لشركة " أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة السبت الماضي.وشدد العاهل الأردني على دعم الأردن للمملكة العربية السعودية بعد الاعتداء الأخير على معملين تابعين لشركة " أرامكو", مؤكدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يعدُ أولوية كبيرة بالنسبة للأردن.// انتهى //22:14ت م0295