سياسي / رئيس الوزراء السوداني يلتقي وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالخرطوم اليوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون فريده الذي يزور السودان حاليًا.
وأكد حمدوك حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السويد.
من جانبه أوضح الوزير السويدي أن اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة الزراعة والمناخ وبناء القدرات، مؤكدًا دعم بلاده للسودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السويد ستعمل مع الفاعلين الدوليين لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة.
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22:15ت م
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