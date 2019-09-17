الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بالخرطوم اليوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي بير أولسون فريده الذي يزور السودان حاليًا.وأكد حمدوك حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السويد.من جانبه أوضح الوزير السويدي أن اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة الزراعة والمناخ وبناء القدرات، مؤكدًا دعم بلاده للسودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السويد ستعمل مع الفاعلين الدوليين لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة.// انتهى //22:15ت م0296