الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بالخرطوم مساء اليوم وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني.وأشادت الوزيرة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدة على استمرار التعاون في مجال التعليم والتدريب.من جانبه عبّر وزير الخارجية القمري عن وقوف بلاده الدائم مع السودان في المنابر الدولية، وأن السودان دولة مهمة لإفريقيا، وأن استقراره يمثل استقراراً للقارة والعالم العربي.// انتهى //22:23ت م0299