فيينا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم في مقر بعثة مجلس التعاون في فيينا، الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيلة وزارة الخارجية بمملكة البحرين والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود التي تبذلها الأمانة العامة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم ، ورئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا الدكتور محمد صالح الغيلاني والوفد المرافق للأمين العام وعدد من موظفي البعثة.// انتهى //22:36ت م0304