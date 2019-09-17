سكاكا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسعـقدت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم جمعيتها العمومية وذلك بفندق النزل بمدينة سكاكا ، بحضور أكثر من ثلاثين عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل سلامة بن نداء الزارع ومندوب المركز سعد بن عبدالله الشراري وعدد من منسوبي الجمعية.وبدئ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي كلمة نيابة عن أعضاء المجلس السابق، رحب فيها بالحضور واستعرض الأنشطة التي بذلها مجلس الإدارة لخدمة الجمعية وعن أبرز البرامج التي تم تنفيذها واستحداثها لخدمة الأسر المسجلة بالجمعية .وأشار الخالدي في كلمته إلى الجهود التي بذلها المجلس في سبيل تنمية موارد الجمعية المالية .بعد ذلك استعرض قسم المحاسبة بالجمعية الميزانية المالية والقوائم المالية للعام 2018 وكذلك أبرز ما قدمت الجمعية من برامج وأنشطة للأسر المسجلة لديها.وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية عبدالله الخالدي أنه تم ترشح أربعة عشر عضوًا ، لمجلس إدارة الجمعية، وانتُخب تسعة منهم وهم: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز رئيساً للمجلس والدكتور نواف بن ذويبان الخالدي نائباً للرئيس والشيخ تراك بن عيد الضويحي أميناً عاماً للمجلس وناجي بن خليف الخلف مشرفاً مالياً، وعضوية كل من صبحي بن مقاط الجوير ومحمد بن عوض الصلهام ومفلح بن عبدالله آل كايد وطارق بن مفضي الغالي وخالد بن إسماعيل الشمردل .وأعرب الخالدي عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح الانتخابات ، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد فيما أسند إليهم من مهام .//انتهى//22:47ت م0311