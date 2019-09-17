فيينا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له اليوم مختبر المياه التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية HYDROLOGY) LAB).وتجول معاليه في أرجاء المختبر ، واطلع على المعامل المختلفة التي يضمها المختبر والمختصة في العمليات الهيدرولوجية للمياه، واستمع إلى شرح من المختصين عن الأعمال والمهام التي يقوم بها المختبر في نطاق المسؤوليات المكلف بها.وأعرب الأمين العام عن إعجابه وتقديره لمستوى البحوث التي يجريها المختبر في مجال فحص المياه، وأهميتها في تحقيق أمن المياه وسلامتها.رافق معاليه رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا الدكتور محمد صالح الغيلاني والوفد المرافق للأمين العام.// انتهى //22:55ت م0313