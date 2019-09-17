الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكدت جمهورية جورجيا دعمها للحكومة الشرعية وأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.وأعرب سفيرها غير المقيم لدى اليمن فاختانغ جاوشفيلي عن أمله في أن يسود السلام ويعود الاستقرار لليمن.كما تطلع السفير جاوشفيلي لدى لقائه في الرياض نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد عبد الله الحضرمي لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين بلاده واليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.من جهته استعرض المسؤول اليمني آخر المستجدات في عملية السلام وجهود المبعوث الأممي بما فيها الحاجة للضغط على مليشيات الحوثي من أجل تحقيق متطلبات السلام.// انتهى //22:58ت م0314