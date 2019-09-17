اجتماعي / أمير منطقة حائل وسمو نائبه يقدمان العزاء لمدير عام بريد المنطقة في وفاة والده
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
حائل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة العزاء والمواساة لأسرة الدخال في وفاة عبدالعزيز بن دخال العقيل الدخال - رحمه الله - .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموهما لمنزل أسرة الدخال بحائل حيث كان في استقبالهما ابن الفقيد مدير عام بريد منطقة حائل عارف بن عبدالعزيز العقيل وجمع من أقارب الفقيد .
ودعا سموهما الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .
من جهته أعرب ابن الفقيد عارف العقيل عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على هذه الوقفة الكريمة وغير المستغربة من ولاة أمر هذه البلاد ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما وأن لايري الجميع مكروهاً في عزيز .
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