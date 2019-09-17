حائل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة العزاء والمواساة لأسرة الدخال في وفاة عبدالعزيز بن دخال العقيل الدخال - رحمه الله - .جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموهما لمنزل أسرة الدخال بحائل حيث كان في استقبالهما ابن الفقيد مدير عام بريد منطقة حائل عارف بن عبدالعزيز العقيل وجمع من أقارب الفقيد .ودعا سموهما الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .من جهته أعرب ابن الفقيد عارف العقيل عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على هذه الوقفة الكريمة وغير المستغربة من ولاة أمر هذه البلاد ، سائلاً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سموهما وأن لايري الجميع مكروهاً في عزيز .// انتهى //22:58ت م0315